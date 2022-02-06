Yatak temizliği evde nasıl yapılır? Pratik, kolay çözümler

Yatağa kabartma tozu dökmeyi denediniz mi?

Sıvı ve akışkan maddeler ile tepkimeye giren kabartma tozu, gıda maddelerinin kabarmasını ve yumuşak olmasını sağlar. Sıkışan karbondioksitin serbest kalmasını destekleyen kabartma tozu, market ve bakkallarda çeşitli marka etiketleriyle satılmaktadır. Karbonat yatak temizliğinde de kullanılabilir. Yataklarımızda bulunan kirlerden kurtulmanın aslında çok kolay bir yöntemlerden biride karbonatla yatak temizleme yöntemidir. İşte zararlı kimyasallara gerek kalmadan yatak temizliğinizi kirlerden karbonatla yatak temizleyerek sarı, kirli yataklardan kurtulabilmeniz için etkili kullanım alanları ve diğer yönetmler...

Kabartma tozu ile yatak temizliği

Peki, yataklarımızı düzenli olarak temizliyor muyuz? Sağlığımız için büyük tehdit unsuru haline gelen yataklarımızın üzerinde her gün kirler, tozlar, ter damlacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve bakteriler birikir.

Kabartma tozu ile yatak temizliği için İhtiyacınız olan malzemeler

Bu efsanevi çözüm için ihtiyacınız olan malzemeleri bulmak sizi hiç yormayacak. Çünkü eğer yatağınız çift kişilikse sadece dört paket kabartma tozu ve bir bardak sirkeli suya ihtiyacınız var. Her iki malzemeyi de marketten edinebilirsiniz. Eğer yatağınız tek kişilikse ölçüyü yarı yarıya düşürebilirsiniz.

Kabartma tozunu yatağınızın üzerine serpin. İlk olarak yatağınızın üzerine tel süzgeç yardımıyla eşit aralıklarla kabartma tozunu serpin ve yaklaşık yarım saat bu şekilde hiç dokunmadan bekletin.

Karışımınızı hazırlayın

Evde kullanmadığınız boş bir şişe içerisine su-sirke karışımı hazırlayın. Kullandığınız şişenin sprey formunda olması işinizi kolaylaştıracaktır. Hazırladığınız karışımı yatağınızda kabartma tozu döktüğünüz yerlere sıkın. Sirkeli suyu da tıpkı kabartma tozu gibi tüm alanlara eşit miktarda sıkmanız daha iyi ve etkili bir sonuca ulaşmanızı sağlar. Uyguladığınız bu işlemden sonra yatağınızın üzerinde kabarcıklar oluştuğunu fark edeceksiniz. Herhangi bir yere dokunmadan bu şekilde de yarım saat bekletin. Öncelikle kuru bir bezi ya da süngeri nemlendirin ve yatağın üzerinde kabartma tozu bulunan yerleri silin. Bu sayede uyguladığınız malzeme yatağınızın tüm noktalarına işleyecektir. Bu işlemi tekrar ederken çok bastırmamaya özen gösterin. Çünkü yatağınızın döşemesine zarar verebilirsiniz.

Temizlik aşaması

Zaten bez ile bir kısmını temizlemiş olduğunuz karbonat parçalarını, elektrik süpürgesi yardımıyla iyice süpürün. Süpürge kullandığınızda yatağınızın her bir noktasında biriken kir ve tozlar da elektrik süpürgesinin vakumu sayesinde temizlenecektir.

Tekrar silin

Yorucu gibi görünecek ama aslında hiç de zor değil! Elinize nemli bir bez alın ve yatağınızın tümünü yeniden silin, sonrasında da havalandırmak için 3-4 saat bekletin. Bekledikçe yatağın üzerinin daha fazla temizlendiğini ve beyazladığını fark edeceksiniz. Çünkü sirke kalan lekeleri tamamen uçuracak ve çok daha başarılı bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak.

Yepyeni bir yatağınız oldu

Kabartma tozu ve sirke ikilisi yatağınızın ilk günkü hale geri dönmesine yardımcı olur. Bu yöntem her ne kadar çok etkili olsa da sizler sağlığınız için yine de yatağınızı düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın. Özellikle yatağınızı havalandıramıyorsanız bu yöntemi 15 günde 1 olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

Sararmış yatak nasıl temizlenir?

Beyaz sabun ile yatak temizliği

Özellikle yataklarımız gibi yüzeylerin temizliğinde beyaz sabun ilk tercih edilecek temizlik malzemeleri arasında yer alıyor. Ilık suya rendeleyeceğiniz beyaz sabun ve sirke karışımıyla yatağınızı silerek kurumaya bırakın.

Lekeli sararmış yatak nasıl temizlenir?

Temizlik kovamızın yarısına kadar soğuk su koyduktan sonra içerisine 1 kapak çamaşır suyu ekleyin. Hazırladığınız karışıma mikrofiber bezi batırıp çıkardıktan sonra yatağınızı ovarak güzelce silin. Böylece lekelerin çıktığını göreceksiniz.

El ve yüz havlu temizliği

El ve yüz yıkandıktan sonra kullanılan ilk şey havlu olmaktadır. Kişisel bakımda önemli bir yere sahip. El yüz havluları nasıl yıkanır, renkli ve beyaz havlular kaç derecede yıkanır, havlular nasıl yumuşak olur, havluları beyazlatmak için neler yapılır gibi soruları hepimiz zaman zaman sorarız. Tüm bu sorulara DİĞER haberimizde cevapları bulabileceksiniz. El ve yüz havluları nasıl temizlenir? TIKLAYINIZ