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Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119 kilo esrar ele geçirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu yetiştirilip satıldığı belirtilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 119 kilo esrar ve 925 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

16 Ekim 2018 Salı 18:43
Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119 kilo esrar ele geçirildi

Yatağan'ın Yava ve Dere mahallelerinde uyuşturucu yetiştirilerek ticaretinin yapıldığını öğrenen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 2 ev, ağıl ve tarlada arama yapıldı. Adreslerde çeşitli yerlere gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı bulan 119 kilo esrar, 925 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, su pompası, kurusıkı tabanca, bıçak, hassas terazi ve uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda S.K. ve İ.K, gözaltına alındı. Ayrıca M.K. adlı bir şüphelinin daha arandığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan zanlılardan S.K., serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:43
  1. Muğla
  2. Yatağan
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. 119 kilo esrar ele geçirildi

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