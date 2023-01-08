Yatağan Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıbayramlar Mahallesi, Hacıbayramlar Sokak, 1611 parselde kayıtlı bulunan işyeri kahvehane olarak yer tesliminden itibaren, 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 400,00 TL muhammen bedelle 23.01.2023 Pazartesi günü saat 14.10’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,

Yine mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk(Yeni) Mahallesi, 216 Sokak Numara:8 adresinde bulunan Ahmet Necati Özdemir Parkının içerisindeki 60 m2 kapalı alan ve 1400 m2 açık alanın park İşletmesi olarak yer tesliminden itibaren, 3 yıl (36 ay) süreyle aylık 850,00TL+KDV muhammen bedelle 23.01.2023 Pazartesi günü saat 14.20’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, kiraya verilecektir.

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