  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatağan Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor
Ekonomi

Yatağan Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

Muğla Yatağan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 2 adet işyerini ihale ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:22:00 -
Yatağan Belediyesi işyerlerini kiraya veriyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Belediyemize ait, Hacıbayramlar Mahallesi, Hacıbayramlar Sokak, 1611 parselde kayıtlı bulunan işyeri kahvehane olarak yer tesliminden itibaren, 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 400,00 TL muhammen bedelle 23.01.2023 Pazartesi günü saat 14.10’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,

Yine mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk(Yeni) Mahallesi, 216 Sokak  Numara:8 adresinde bulunan Ahmet Necati Özdemir Parkının içerisindeki  60 m2  kapalı alan ve 1400 m2 açık alanın park İşletmesi  olarak   yer tesliminden itibaren, 3 yıl (36 ay) süreyle aylık 850,00TL+KDV  muhammen bedelle 23.01.2023  Pazartesi günü saat 14.20’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, kiraya verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23