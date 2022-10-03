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Ekonomi Yatağan Belediyesi “dalında zeytin” satışına başladı
Ekonomi

Yatağan Belediyesi “dalında zeytin” satışına başladı

Yatağan Belediyesi mülkiyetindeki onbinlerce m2 zeytinlikte içerisinde bulunan 2022 yılı dalında zeytin ürüneri (zeytinler) ağacı başında ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:40:00 -
Yatağan Belediyesi "dalında zeytin" satışına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mülkiyeti belediyemize ait ve nitelikleri ilanla duyurulan zeytinlik alan içerisinde  bulunan 2022 yılı  zeytin ürünleri (zeytinler) ağacı başında   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda  Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Yatağan/MUĞLA  adresindeki  Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda, 17.10.2022  Pazartesi günü saat 14:00’de ilandaki sırasıyla  yapılacak ihale sonucunda satışını gerçekleştirecek. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 17.10.2022 Pazartesi günü saat 12:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir

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