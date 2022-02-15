Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları nasıl alınacak? Evde sağlık hizmeti verilen iller hangileri?
Sosyal devlet anlayışına gösterilebilecek ne güzel uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama üç ilde başladı. Uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak yeni düzenlemenin detaylarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Peki Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları nasıl alınacak? Yatağa ve cihaza bağımlı hastaların sağlık kurulu raporu nasıl düzenlenecek? Evde sağlık hizmeti verilen iller hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Uzaktan Sağlık” hizmeti kapsamında çok önemli bir çalışma daha hayata geçiyor. Uygulamaın detaylarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle: "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.
Evde sağlık hizmeti verilen iller hangileri?
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."