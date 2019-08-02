Yat tatili gençlik merkezi ile güzel

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri ve Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezlerinde yapılan kurs ve etkinliklerle gençler yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Gençler, Dil Eğitim Atölyeleri, Güzel Sanatlar atölyeleri, Bilim ve Teknoloji Atölyeleri, Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyeleri, Dini Bilimler Atölyesi yapılan etkinlikler gençlerin yaz tatillerindeki boş zamanlarını eğlenerek, eğlenirken de yapılan eğitimlerle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de milli ve manevi değerlerle donanımlı birer birey oluyorlar.

Gençlik Merkezlerinde yapılan etkinlikler ve kursların tamamı ücretsiz ve yaz boyunca devam ediyor.