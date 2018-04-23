Yastık altından tonlarca altın çıktı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyledi.

Şimşek, bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret etti.