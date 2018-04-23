Yastık altından tonlarca altın çıktı
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ikinci ihraç döneminin tamamlandığını belirterek, “Bu dönemde 10 bin 500 vatandaşımız, yaklaşık 2 ton altını yastık altından çıkardı. Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır” dedi.23 Nisan 2018 Pazartesi 07:45
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyledi.
Şimşek, bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret etti.
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