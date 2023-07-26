Yaşlıya işkence görüntüsü tepkilere sebep olmuştu! O bakımevi mühürlendi

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ninin mühürlendiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." denildi.

Engelli bakımevindeki görüntülerde görülen personel N. C. ve görüntüleri kaydeden M.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Şaka amaçlıydı'

Zanlının N.C.'nin ifadesinde, "Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde şaka yaptım. Bu anları çalışma arkadaşım M. P. görüntüledi. M. P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı." dediği öğrenildi.

Tutuklanan diğer şüpheli Melek P. ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" diyerek hakkındaki iddiayı reddetti.

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