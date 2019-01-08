Yaşlıya bin lira aylık

En düşük yaşlılık ve malullük aylığı bin liraya çıkıyor. Yaklaşık iki ay süren 2019 yılı bütçe mesaisinden sonra yaptığı bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaşlı ve malullük aylığı alanları sevindirecek. TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülecek.

Gözler TBMM’de

Geçtiğimiz ay TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık ve malullük aylıklarının yeniden belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin yasalaşmasının ardından en düşük yaşlılık ve malullük aylığı bin liraya çıkacak.

Yaşlılık aylığı şartları

Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan, aylık geliri geçinemeyecek kadar az olan ve kimi kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan üç aylık desteğe ‘yaşlılık aylığı’ deniyor. Yaşlılık aylığı alabilmenin ilk şartı 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor. Bir diğer şarta göre aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.

600 bini aşkın kişiyi etkileyecek

Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde verilen ve 65 yaş aylığı alan 600 bin civarındaki kişiye 2018 yılında çıkan torba yasa ile ekstra zam yapılarak 265,79 TL olan aylıklar Haziran 2018’de 500 TL’ye çıktı. Üçer aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek olan tutar 797,28 TL’den bin 500 TL’ye çıkmış oldu.

Malülen emeklilikte yaş sınırı yok

Malulen emeklilik aylığından yararlanmak için ise herhangi bir yaş sınırı aranmıyor. Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Malulen emekliliğe ayrılanlar her ay bu durumlarından ötürü bağlanan emekli maaşı almaya hak kazanıyorlar. Malulen emeklilikte herhangi bir yaş şartı bulunmuyor.

Kurt: TBMM önemli bir düzenlemeye imza atacak

Geçtiğimiz yıl emeklilere yılda 2 kez Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er TL bayram ikramiyesi verildiğini hatırlatan İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Resul Kurt, TBMM’nin görüşmeleri devam eden torba yasa ile önemli bir değişikliğe daha imza atmaya hazırlandığını söyledi. Kurt, “Buna göre eğer torba kanun TBMM’de görüşülüp yasalaşırsa, emeklilere yapılan malullük ve yaşlılık aylıkları ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 TL’den az olamayacak. Böylece emekli vatandaşlarımızın düşük aylık almasının önüne geçilerek en az her bir dosyadan 1000 TL gelir güvencesine kavuşmuş olacak” dedi.