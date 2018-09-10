Yaşlılıkta kötü uyku yaşam kalitesini bozuyor

Çalışmalar 65 yaşın üzerindekilerin hemen hemen yarısının uyku sorunu yaşadığını ortaya koysa da çok basit birkaç egzersizle uyku sorununu aşmak mümkün. Prof. Dr. Gülten Kaptan bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ UYKU SORUNU YAŞIYOR

Kötü uykunun yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gülten Kaptan, yaşa bağlı artan kronik hastalıkların yaşlılarda insomnia (uyku bozukluğu) neden olduğunu belirtti.

Bu hastalıkların diyabetes mellitus, hipertansiyon, depresyon, akciğer hastalığı, kalp yetmezliği, romatoid artrit şeklinde sıralanabileceğini ifade eden Kaptan, 65 yaşın üzerindeki iki kişiden birinin uyku sorunuyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR

Yaşlanma ile birlikte gece uzun süreli uykunun azalmış olmasına karşın, gündüz kısa süreli uyku sayısının arttığına dikkat çeken Kaptan, uyku sorunlarının dikkatin azalmasına da neden olabileceğini söyledi. Bu durumunda kişinin yaşam kalitesini bozabildiğini sözlerine ekledi.

“Yaşlı bireylerde rutin görevleri yerine getirememe, dolayısıyla sağlık ve iyilik halinin sürdürülememesine neden olur. Oysa kaliteli uykunun kaliteli yaşam için gerekli olduğu gerçeği yadsınamaz. Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda, uyku sorunlarının ele alınması gereklidir. Uyku insanın temel gereksinimleri içerisinde yeme, içme kadar gerekli bir gereksinimdir.”

İnsan bedeninde fizyolojik fonksiyonları, performansı, mood’u ve davranışsal tepkileri etkileyen ritimlerin olduğunun belirten Prof. Dr. Gülten Kaptan, biyolojik saatini önemine vurgu yaptı.

UYKU HASTALIĞI BİRDEN FAZLA NEDENE BAĞLANABİLİR

“Uykuda majör belirleyici sirkadiyan ritmi düzenleyen biyolojik saattir. American Assoscaited of Sleep Medical yaklaşık doksan farklı, çeşitli derecelerde uyku hastalığı tanımlamıştır. Yaşlı yetişkinlerin en çok şikâyet ettiği uyku hastalığı ise insomniadır. İnsomnia nedenleri tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik hastalıklardan kaynaklandığı gibi, çevresel ve davranışsal durumlardan da kaynaklanabilir.”

İyi uyku alışkanlığı olan yaşlıların da uyku düzeni insomnia rahatsızlığından ötürü bozulabileceğini vurgulayan Kaptan, uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı ilişkilerin uykuya ciddi katkısı olduğunu ifade etti. Kaptan bu konuda ise yaşlıların eğitilmesinin şart olduğunu söyledi.

BUNLARA DİKKAT!

Reflüsü olan bir yaşlı, yatmadan 3-4 saat önce yemeğini yemelidir, geç saatte yemek yemek reflüyü arttırır.

Çok gereksinim varsa, hafif bir gece atıştırmasına izin verilebilir.

Yaşlı birey anksiyete hissediyorsa, yatmadan önce ılık bir duş almasının önerilmesi doğru bir yaklaşımdır.

Ilık duş anksiyetenin azalmasına, dolayısıyla uykuya geçişe yardım eder.

Yatmadan önce gevşeme egzersizlerinin yapılması da uykuya geçişi kolaylaştırır.

Gün ortasından sonra kafeinli içeceklerin alınmaması da önerilebilir.

Kafeinin uyaran etkisi uykuya geçişi güçleştirebilir.

Yaşlılarda gece idrara çıkma ihtiyacını azaltmak için, akşam yemeğinden sonra fazla sıvı tüketimi engellenmelidir. Böylelikle gece uykudan uyanma da engellenmiş olur.

Özellikle yaşlılarda alışkanlık haline gelmiş olan, şekerleme diye adlandırdığımız kısa gündüz uykuları(naps), gün içinde yarım saati geçmemelidir.

Yaşlılar sağlıklı uyuyabilmek için gün içinde ağır egzersizler yapmamalıdır.

Uyku öncesi stres yaratan kitaplar okumak ya da TV programları seyretmek uykuya geçişi güçleştirebilir, dikkat edilmelidir.

• Yatağın temiz ve rahat olması da sağlıklı uyku uyuyabilmek için gereklidir.

• Yaşlılar insomnia yaşadıklarında genellikle farmakolojik ilaçları tercih etmektedirler.

Yaşlılara uykuya geçiş için sürekli ilaç kullanımını yaşam şekli haline getirmek yerine, öncelikle farmakolojik olmayan, yukarıda sözü edilen yöntemleri denemeleri önerilmelidir.

Yaşlılar gençlere göre 30-60 dakika daha az uyurlar.

Yaşlıların uyku derinlikleri daha azdır ve uykuları gençlere göre daha değişkendir.

Herhangi bir hastalığı olmaksızın 70 yaşında bir insan gece uykusu boyunca dört kez uyanmaktadır.

Yaşlı yetişkinlerde uyku bozukluğuna yol açan durumlar:

Alzehimer

Biyolojik saatin değişmesi(yaşlılarda akşam erken uyumaya neden olur)

Kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklar

• Alınan ilaçlar, bilinçsiz alınan bitkisel ilaçlar, diyet takviyeleri vb. gibi…

• Depresyon (Her yaşta uyku bozukluğuna neden olur)

Nörolojik hastalıklar

Sedanter yaşam

• Artritlerin neden olduğu ağrılar