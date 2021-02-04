Yaşlılık maaşı alan kişi ölürse yakınları cenaze yardımı alır mı?

SSK, Bağkur ve emekli sandığına bağlık vatandaşların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine ölüm aylığı verilir. Cenaze ödeneği, ölen sigortalının hak sahibi olan ailesine verilir. Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı alırken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenmektedir. Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

Cenaze yardımı alma şartları neler?

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

SGK’dan ölüm parası nasıl alınır?

SGK tarafından sigortalı ölen kişinin hak sahiplerine yapılacak olan cenaze ödeneğinin başvurusu kişinin ölüm tarihinin belirtildiği ve dilekçe ile SGK il müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Ancak, ölen sigortalının cenaze ödeneğinden yararlanması için ölüm tarihi nüfusa işlenmemişse dilekçeyle birlikte ölüm tarihini belirten ölüm belgesinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir.