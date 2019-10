Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı nasıl alınır? 65 yaş maaşı başvuru şartları nelerdir?

Yaşlılık aylığı ya da diğer adıyla 65 yaş aylığı işlemlerinin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilerek internette araştırılıyor. Peki, yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığı ne zaman başlar? Yaşlılık aylığı nasıl alınır? 65 yaş maaşı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Yaşlılık aylığı nedir?

Devlet tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı), hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz ve adından da anlaşılacağı gibi 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşların yararlanabileceği bir maaştır. Ülkemizde binlerce kişi yaşlılık aylığından faydalanırken, binlerce kişi de nasıl faydalanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

65 yaş maaşı başvuru şartları nelerdir?

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 506 ve 2925 sayılı kanun hükümlerine göre belirlenmektedir. 506 sayılı Kanuna tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, bu sigorta kollarından aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma, sigortalı işten ayrılma ve Kurumdan yazılı istekte bulunma koşullarının yerine getirilmesi aranmakta olup, bu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Yaşlılık aylığı bağlanacak statü nasıl belirlenir?

01 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olacaktır. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır.

Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?

Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez.