Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? | Yaşlılık maaşı ne kadar 2021

Yaşlılık maaşına ne kadar zam yapıldı? | Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücret zammı bilindiği gibi pek çok ödemeyi doğrudan etkiliyor. Bu sebeple vatandaşlar yaşlılık maaşının ne kadar arttığını araştırmaya başladı. Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? | Yaşlılık maaşına zam yapıldı mı 2021 | 2021 yaşlılık maaşı