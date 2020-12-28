Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? | Yaşlılık maaşı ne kadar 2021
Yaşlılık maaşına ne kadar zam yapıldı? | Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücret zammı bilindiği gibi pek çok ödemeyi doğrudan etkiliyor. Bu sebeple vatandaşlar yaşlılık maaşının ne kadar arttığını araştırmaya başladı. Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? | Yaşlılık maaşına zam yapıldı mı 2021 | 2021 yaşlılık maaşı
Yaşlılık maaşı ne kadar? | Asgari ücrete yüzde 21,56’lık zam yapıldı. Asgari ücret bu zamla 500 lira arttı. Asgari ücrete yapılan zam yaşlılık maaşını da etkiledi. Yaşlılık maaşı alan vatandaşlar maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Yaşlılık maaşı kaç lira oldu?
Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? | Yaşlılık maaşı ne kadar 2021
Yaşlılık maaşı yüzde 21.56 oranında arttı. 711.5 lir olan ödeme 864.89 liraya yükseldi. Peki, yaşlılık maaşını kimler alır?
Yaşlılık aylığı nedir?
Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.
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