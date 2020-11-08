Yaşlılara yalnızlıklarında "refakat" ediyorlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "Geniş Ailem" ekibi, kimsesi olmayan 60 yaş ve üstü vatandaşlara günlük işlerinde destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sosyal destek sistemi yetersiz, kimsesi olmayan 60 yaş üstündekilere sağlık, sosyal ve resmi işlemlerinde refakat hizmeti veriliyor. Yalnız yaşayan yaşlılara temizlik, alışveriş, yemek, banyo ve doktor kontrolü gibi günlük işlerinde destek sağlanıyor.

Kentte, 15 yıl baktığı yatalak annesini 5 yıl önce kaybeden 60 yaşındaki Zilfi Çelik de "Geniş Ailem" ekibi sayesinde hayata tutundu. Ekiptekiler, tek yakını olan annesini kaybetmesinin ardından içine kapanan Çelik'i sık sık ziyaret ediyor.

Uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalıştığı için sağlık sorunları bulunan Çelik'in, doktor kontrollerini de aksatmaması sağlanıyor.

Ekibin desteğiyle hastaneye gitmeyi kabul eden Çelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 15 yıldır acısını çektiği kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Çelik, yaklaşık 10 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

- "Benim için çok uğraştılar, haklarını ödeyemem"

Zilfi Çelik, "Geniş Ailem" ekibi sayesinde sağlığına kavuştuğunu, yıllardır çektiği ağrılardan kurtulduğunu söyledi.

Çok zor günler geçirdiğini belirten Çelik, "Uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalıştım. Bu sebepten dolayı rahatsızlığım oluştu. O süreçte yatalak anneme baktığım için kendime zaman ayıramadım. 5 yıl önce annemi kaybettikten sonra her şey kötüye gitti. Annemin ölümünün ardından yalnızlaştım ve hastane korkum arttı. Ameliyat için korkuyu yenmeme destek olan, anneme gösterdiğim şefkati bana gösteren Büyükşehir Belediyesine minnettarım. Benim için çok uğraştılar, haklarını ödeyemem. 15 yıldır çektiğim acılar, onlar sayesinde son buldu." ifadelerini kullandı.

Çelik'in, Engelli Sağlık Kurulu raporunun alınabilmesi için de randevu alındı.



