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Ekonomi Yaşlı ve engelli nisan aylık ödemeleri ne zaman? Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı?
Ekonomi

Yaşlı ve engelli nisan aylık ödemeleri ne zaman? Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı?

Yaşlı ve engelli maaşı alan vatandaşlar nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, yaşlı aylığı ne zaman hesaplara yatacak? Nisan ayı yaşlı engelli maaşı ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:08:00 -
Yaşlı ve engelli nisan aylık ödemeleri ne zaman? Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı?

Nisan ayının gelmesiyle birlikte yaşlı ve engelli maaşı alanlar ödemelerinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, yaşlı maaşı nisan ayının kaçında hesaba yatar?

Yaşlı ve engelli nisan aylık ödemeleri ne zaman? Yaşlı ve engelli maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan'a kadar hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında yaklaşık 835 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi ve yaklaşık 653 milyon lira da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydeden Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Yanık, "Yaşlı ve engelli aylıkları 9 Nisan'a kadar hesaplara yatırılacak" ifadelerini kullandı.

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