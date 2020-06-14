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Aktüel

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Çorum’da merkeze bağlı Ametoğlan köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık, traktör yandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:00:00 -
Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Çorum’da merkeze bağlı Ametoğlan köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık, traktör yandı.


Edinilen bilgiye göre, Ahmetoğlan köyünde yaşayan 86 yaşındaki Hanım Güneş’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken yaşlı kadına ait ev, samanlık, ahır, traktör ve zirai aletler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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