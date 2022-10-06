Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin arkasından bile CHP çıktı! İş Bankası detayı...
Yaşlıı ve konuşamayacak durumda olan yaşlı kadına hakaretler eden sağlık çalışanlarının bulunduğu Özel Bayındır Hastanesi'nin, CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.
Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.
Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.
Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.
Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.
İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.
Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.
İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.
Murat Karayalçın ismine ise dikkat... Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde. Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.
2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.
Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;
YÖNETİM KURULU
Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi
Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi
Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tankut Tabak
ÜST YÖNETİM
Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür
Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü
Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı
Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü
Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü
Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi
Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi
Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi
Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi
Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun