THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Evde çıkan yangından dizlerinden ameliyat olduğu için kaçamayan yaşlı kadın yanarak can verdi. Talihsiz kadının eşi ve torunu sinir krizi geçirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:28
Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da bir evde çıkan yangından dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteçle dolaştığı öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede evle birlikte yanarak hayatını kaybetti. 

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Cankaya'ya (75) ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik aksam olması üzerine alevler evi tamamen sardı.

Bu sırada evdeki kanepede oturan ve dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteç yardımıyla yürüdüğü öğrenilen Hüseyin Cankaya'nın eşi Saadet Çankaya (75) alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede evle birlikte yanarak can verdi. 

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaparken, hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi Hüseyin Cankaya, "Evde oturuyordu. Soba da yanıyordu. Odun almak için evden çıktık ve ev yanmaya başladı. Evimiz yansın önemli değil hanıma bir şey olmasın. Biz çadır kurar, çadırda da yaşarız" diye feryat edip gözyaşı döktü. 

6 kızı olduğu öğrenilen yaşlı kadının kızları ve torunları yangın mahalline gelip gözyaşı döküp sinir krizi geçirdiler. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:28
  1. Samsun
  2. tekkeköy
  3. samsun
  4. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!
    1. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    2. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    3. Alman ordusunun hali içler acısı!
    4. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    5. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    6. Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili..
    7. Görülmemiş olay! Okul müdürü..
    8. Karlov cinayetinde önemli gelişme!
    9. ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi..
    10. Trafikte drift yaptı! Rekor ceza aldı
    11. CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu
    12. BOTAŞ'tan o iller için doğalgaz..
    13. Alman Mahkemesinden kritik karar!..
    14. AK Partili vekile acı haber! Evinde..
    15. FETÖ'nün kilit ismine baskın
    16. Aydın'da çalıştığı üniversitenin..
    17. Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...
    18. Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
    19. Kritik teklif TBMM'den geçerek yasalaştı
    20. Yemene içmene dikkat edeceksin!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık