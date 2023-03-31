  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK çalışanlarının mesai ücreti arttı: Saat başına 54 lira fazla alacaklar

CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

Bu kırıcı Müslümanların tepesine tepesine vuruldu! İBB yıktı dindarlar seyretti

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından skandal FETÖ sözleri! 'Onlara ihtiyacımız var'

Seçimleri tekrar kaybetme korkusu Fatih Portakal'ın ayarını bozdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı onaylanınca tehditler savurdu

Ahat Andican'ın korkusu Akit

Finlandiya'dan Türkçe 'teşekkürler' mesajı

HDP’ye PKK’nın cinayetlerine tek kelime edemeyen ahat Andican, HÜDA-PAR'ı terörle ilişkilendirmek için yırtındı
Yaşam Yaşlı kadın saatlerce ineğinin yanında bekledi
Yaşam

Yaşlı kadın saatlerce ineğinin yanında bekledi

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:09:00 -

Yaşlı kadın, sulama kanalına düşen ineğinin başında saatlerce bekledi.

Arnavutköy’de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı.

Dün, akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde tek geçim kaynağı olan hayvanlarını otlatmak için çayırlık alana götüren Sebile Bayrak’ın hayvanlarından biri sulama kanalına düştü. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kanala düşen hayvanını kurtarmaya gücü yetmeyen yaşlı kadın itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda hayvan vinç yardımı ile düştüğü kanaldan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Tek geçim kaynağı hayvanları olan yaşlı kadının saatlerce hayvanının kurtarılması için başında beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri kurtardıkları danayı tekrardan zarar görmemesi için yaşlı teyzenin ahırına kadar götürdü.

“Bu hayvanım gebeydi”

Yaşadıklarını anlatan Sebile Bayrak, “Bu hayvan benim otlatmak için buraya getirmiştim. Ben düştüğünü gördüm diğer hayvanlarım gitti bu burada kaldı. Benim 7-8 adet hayvanım var başka bir yerde evim vardı satıp buraya geldik zamanında eşimde vefat etti 12 sene önce bende bu şekilde geçimimi sağlıyorum. İtfaiyeye ben haber verdim kurtarılmasını bekliyorum daha öncede başıma böyle bir şey gelmedi. Ben zarar gördü mü bilmiyorum ama bu hayvanım gebeydi, bilmiyorum beni yaklaştırmıyorlar düşmeyeyim diye” şeklinde konuştu.

Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu
Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu

Dünya

Çocuklar için iftar yemeği verildi! O ülkede kilisede ezan okundu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir arabanın içinde bulundu! Bu reçetenin yazıldığı tarih çok şaşırtacak
Bir arabanın içinde bulundu! Bu reçetenin yazıldığı tarih çok şaşırtacak

Kültür - Sanat

Bir arabanın içinde bulundu! Bu reçetenin yazıldığı tarih çok şaşırtacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni görüntüler geldikçe rezil olacak! İP’li Çömez yanlış yere tezgah kurdu
Siyaset

Yeni görüntüler geldikçe rezil olacak! İP’li Çömez yanlış yere tezgah kurdu

Sembolik temeli gösterip Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmadığını iddia ederek projenin bırakıldığı yalanını ortaya atan İYİ Partil..
Bakanlık duyurdu! Yeni iş kapısı kararı aldı: Binlerce kişi istihdam edilecek, KPSS şartı yok! Personel alacak
Gündem

Bakanlık duyurdu! Yeni iş kapısı kararı aldı: Binlerce kişi istihdam edilecek, KPSS şartı yok! Personel alacak

Bakanlıklar tarafından yapılacak personel alımları yakından takip edilirken İçişleri Bakanlığı asgari oran ise 3.500 vatandaşı iş sahibi yap..
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güven oranını açıkladı
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güven oranını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kabaktepe, yapılan son araştırmalarda seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk tur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23