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Dünya Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı
Dünya

Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 21:14:00 -
Yaşlı Joe'yu kalpten götürecek anket sonucu açıklandı

ABD’de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın gerisine düştü.

New York Times ve Siena College'un ortaklaşa gerçekleştirdiği son anket, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayları arasındaki son durumu ortaya koydu.

Ulusal düzeyde yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü, 5 Kasım'daki seçimde oy verecekleri adayın Joe Biden olduğunu ifade etti. Bu rakam, Trump'a oy vereceğini belirtenlerin yüzde 48'ine karşılık geliyor.

Anket sonuçlarına göre, 2020 başkanlık seçimlerinde Biden'a oy verenlerin yüzde 83'ü, Kasım ayında yeniden aynı adayı destekleyebileceklerini belirtirken, aynı yıl Trump'a oy verenlerin yüzde 97'si de tekrar kendisi için oy kullanacaklarını kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 47'si, Biden'ın "görevini yürütme biçimini" kesinlikle onaylamadıklarını belirtirken, her dört katılımcıdan biri ülkenin yanlış yönde gittiğini düşündüğünü ifade etti.

New York Times ve Siena College'un geçen yıl yaptığı ankette de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Trump, kayıtlı seçmenler arasında Biden'ın 2 puan önünde çıkmıştı, ancak "Seçiciler Kurulu" delegeleri açısından bakıldığında Biden, 2 puanla Trump'ı geride bırakmıştı.
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25-28 Şubat tarihleri arasında ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete her iki partiden rastgele seçilen 980 kayıtlı seçmenin katıldığı belirtildi. Bu sonuçlar, Kasım ayındaki seçimlerin nabzını tutmak açısından önem taşıyor ve her iki parti için stratejik bir bakış sunuyor.

Kaynak: AA

 

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