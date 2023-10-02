Yaşlı Destek Programı’na 60 yeni proje başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı’nı (YADES) ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındığını bildirdi.

Bakan Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de “yaşlı” olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının yaklaşık yüzde 10 olduğunu ve bu oranın 2080’de yüzde 25,6’ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Aile odaklı yaşlı bakım hizmetlerinin, değişen demografik yapıya göre güncellenerek geliştirilmeye devam edileceğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti: “Bu yıl ocak-eylül döneminde 60 yaş ve üzeri 135 bin 954 yaşlıya destek verdik. 2023 yılı temmuz-aralık dönemi için 5 bin 97 liraya çıkarılan Evde Bakım Yardımı kapsamında, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakımını üstlenen vatandaşlarımızı her ay nakdi ödemeyle destekliyoruz. Destek sağlanan 566 bin 688 kişinin 135 bin 954’ünü 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor.”

Değerlendirme süreci devam ediyor

Uygulanmaya 2016’da başlanan ve halen sürdürülen YADES’in genel bütçeden aktarılan kaynakla yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programı olma özelliği taşıdığını hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

“Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projeleri destekleyen YADES programı ile toplam 39 milyon lira finansman desteği sağladık. 35 belediye tarafından hazırlanan 61 farklı proje ile 87 bin 629 hanede 128 bin 323 yaşlımıza ulaşarak evde bakıma destek, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk. YADES’i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 27 il ve 33 ilçe belediyesinden olmak üzere toplam 60 yeni proje başvurusu aldık. 6 milyon 205 bin lira destek verilmesini planladığımız toplam 60 projenin değerlendirme süreci devam ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından desteklediğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız.”

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