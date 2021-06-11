Yaşlı çifte dehşeti yaşattı

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak Cengiz Ö. olduğu belirlenen şüpheli, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.

Polis ikna edemedi

Parkinson hastası Salim Şahin cep telefonunu vermemek için bastonunu kaldırınca panikleyen Cengiz Ö., çiftin evine açık kapıdan girdi. Şüpheli kapıyı kilitlerken, Şahin çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cengiz Ö.yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cengiz Ö. kapının camlarını kırarken, kırık camın olduğu yeri de yastık ve kilimle kapattı.

Özel harekat etkisiz hale getirdi

Cengiz Ö., ardından pencereleri kırıp, dışarıya sandalye attı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Kapıyı kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.yü etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Ağabeyimin evini gasbetti

Cep telefonu gasbedilmeye çalışılan Salim Şahinin kardeşi Hatice Şahin, "25-30 yaşlarında bir şahıs bağırarak gidiyordu. Ağabeyime İçeriye girin dedim girmediler. Ben içeriye girdim. Pencereden baktığımda ağabeyimin telefonunu aldı ve gitti. Kapının önüne geldi Ana, dede diye bağırıyordu. İlk defa gördük bu kişiyi. Görünce korktum tabii. Ağabeyimin evini gasbetti" dedi.