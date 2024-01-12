Yaşlı amcaların tüyleri diken diken eden videosu gündem oldu! Tel Aviv vurgusu duygulandırdı
Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in Çırpınırdın Karadeniz eserinde yer alan Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asacağız sözlerini değiştirerek Filistin'e uyarlayan yaşlı amcaların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.
Sosyal medyada gündem olan videoda bir grup yaşlı amcanın söylediği videonun sözleri duygulandırdı.
Videoda, "Türk'ün şanlı bayrağını Tel Aviv'e asacağız" sözleri dikkat çekti.
Video paylaşım rekoru kırdı.