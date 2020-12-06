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Aktüel Yaşlı adamın tek başına oturduğu ev yangında kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Yaşlı adamın tek başına oturduğu ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:13:01 -
Yaşlı adamın tek başına oturduğu ev yangında kullanılamaz hale geldi

BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen yangında, yaşlı adamın tek başına kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Derbent köyünde, 87 yaşındaki Sabri Yavuz'un tek başına kaldığı evde yangın çıktı.

Dumandan etkilenen yaşlı adam, kendini son anda dışarı atmayı başardı ve olay yerinden komşularının yardımı ile uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alabildi.

112 ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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