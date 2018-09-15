Yaşlı adamı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradığı iddia edilen yaşlı adam, kanlar içinde düştüğü yerden kalkamadı.

Olay, ilçe merkezinin işlek noktasında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan A.K. isimli yaşlı bir adam, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yerde yatan adama müdahale ettiği sırada, olay yerinde toplanan yüzlerce vatandaş meraklı bakışlarla o anları izledi. Yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.