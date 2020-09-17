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Gündem Yaşlı adamı döven şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu adliyeye geldi
Gündem

Yaşlı adamı döven şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu adliyeye geldi

İstanbul'da yaşlı adamı dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayına geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:33:00 - 2020-09-17 13:55:45

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 66 yaşındaki komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat sonrası Anadolu Adalet Sarayına geldi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

Dün, Tuzla'da bir sitede film çekimi için kiraladığı villanın yanındaki villada yaşayan Hüseyin Meriç isimli vatandaşı tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan Paracıkoğlu, bu sebepten dolayı gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Bugün ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı bulunan şarkıcı, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına geldi.

İfadesi alınacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında binaya girişi sırasında ateşi ölçülen şarkıcı Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarıldı.

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