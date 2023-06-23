Yaşlı adamı bıçaklayan Adanalı genç adliyeye sevk edildi!
Adana’da motosiklet süren kız arkadaşına çarpan yaşlı adamı "yapma" diye yalvarmasına karşın bıçaklayan genç maganda adliyeye sevk edildi.
Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde görenlere "yazıklar olsun" dedirten bir olay yaşandı.
Mahmut Işık adlı yaşlı adam, elektrikli bisikletli 23 yaşındaki Gamze Yaren D.'ye aracıyla çarptı. Kazada genç kız hafif şekilde yaralandı.
Gamze Yaren D.’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Mustafa Kadirhan Ş., kazayı duyunca olay yerine geldi.
Adanalı genç maganda yaşlı adama saldırdı.
Mahmut I., kendisine saldıran Mustafa Kadirhan Ş’ye “yapma” diyerek adeta yalvardı. Ancak Mustafa Kadirhan Ş. herkesin gözü önünde adamı önce dövdü sonra sol baldırından bıçakladı.
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Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan olay kameralara yansıdı.
Karakolda işlemleri tamamlanan maganda adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.