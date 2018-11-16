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Yaşlı adam tarlada fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalıştığı sırada fenalaşan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 Kasım 2018 Cuma 23:14
Yaşlı adam tarlada fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, Kozluören Mahallesi’nde 54 yaşındaki Gürsel K, kendisine ait olan tarlada çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı gören yakınları yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan ve kalbi duran Gürsel Kasap'a hastane getirene kadar kalp masajı yaparak hayatta döndürmeye çalıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:14
  1. Bursa
  2. Kestel

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