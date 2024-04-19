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Yerel Yaşlı adam havada savruldu! Feci anlar kamerada
Yerel

Yaşlı adam havada savruldu! Feci anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-19 23:06:00 - 2024-04-19 23:09:30

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarparak savurdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (31) yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.’ya (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.’yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.’ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

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