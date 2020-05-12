  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlı adam bahçede ölü bulundu

RİZE (İHA) – Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşlı bir adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:46:10 -
Yaşlı adam bahçede ölü bulundu

RİZE (İHA) – Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşlı bir adam evinin bahçesinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda mahalle sakinlerinden ve Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya’nın amcası olan Ali Kahya (95) evinin altındaki bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ali Kahya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Kahya’nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı