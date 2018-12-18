Çocuklarda korku, normal gelişimin bir parçasıdır. Çocuğun kendini tehlikelerden korumasını sağlar. Çocuk, beden gücü ve bilişsel kapasitesi geliştikçe, yani büyüdükçe korkularının da azalmasını bekleriz ama ne yazık ki korkular, anne babanın yanlış eğitim tutumları ile uzun yıllar devam edebilir ve fobiye dönüşebilir.

YAŞLARA GÖRE ÇOCUKLAR NELERDEN KORKARLAR?

Bebeklikten itibaren her yaş grubunda farklı korkular görülür. Bu gelişim aşamalarında görülen korkular çocuğun günlük yaşamına engel olmadığı sürece doğal karşılanmalıdır. Anne baba tarafından pekiştirilmediğinde ve uygun davranıldığında kendiliğinden kaybolacaktır.

0-6 AY: Ses, gürültü, ani hareket eden nesneler.

7-12 AY: Yabancı kişiler

1-5 YAŞ: Anne babadan ayrılma, karanlık, hayvan, yüksek sesler

3-6 YAŞ: Hayalet, canavar, su

6-12 YAŞ: Hırsız, cezalandırılma, yaralanma, başaramama korkusu

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KORKULAR

Hayvan, kan ve yara, yabancı insan, karanlık, kapalı bir mekânda bulunma, şimşek, gök gürlemesi.

BU KORKULARDAN KORUNMA YOLLARI

Çocuklarımızı ne olursa olsun korkutmayalım. Disiplin aracı olarak korkuyu kullanmayalım. (Yaramazlık yaparsan doktor gelir iğne yapar gibi).

Çocuklarımıza karşı aşırı koruyucu, kollayıcı, tedirgin, evhamlı davranmayalım. Onlara güvenelim. Bireyselleşmelerine izin verelim. (Yolda tek başına yürümek isteyen çocuğunuzun elini zorla tutmayın ama onu takip edin.)

Korkularını anlamaya çalışalım. Anlatmalarına izin verelim.

Korkuya yol açan nedenleri ortadan kaldıralım.

Ev ortamımızın huzurlu olmasına dikkat edelim.

Korku hikâyeleri okumayalım, anlatmayalım.

Korku içeren televizyon programlarını izlemelerine müsaade etmeyelim.

Küçük adımlarla korktukları şeylere maruz bırakalım, istemezlerse zorlamayalım.

Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirelim.

Onları korkuları ile sevelim, sabredelim.