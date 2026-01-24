Yaşlanmayı geciktiren o tahıl!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Tufts Üniversitesi Jean Mayer İnsan Beslenmesi Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve sonuçları dünya genelinde yankı uyandıran bilimsel çalışma, tam tahıllı gıdaların ileri yaştaki bireyler üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Bu engelliyor tüketmelisiniz...

Yaklaşık 18 yıl boyunca 3.100'den fazla katılımcının verilerini analiz eden araştırmacılar, her gün en az üç porsiyon tam tahıl tüketen bireylerin, rafine tahıl tüketenlere oranla çok daha sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirdiğini saptadı.

Uzmanlar, tam tahıllı besinlerin özellikle kalp sağlığı ve kan şekeri dengesi üzerindeki koruyucu etkisinin hayat kurtarıcı boyutta olduğunu vurguladı.

Araştırma sonuçları, tam tahıl tüketiminin vücut ölçümleri üzerindeki doğrudan etkisini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Bulgulara göre; düzenli tam tahıl tüketen kişilerin bel çevresindeki genişleme, az tüketenlere oranla çok daha yavaş seyretti. Ayrıca bu bireylerin kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin daha stabil kaldığı, kötü kolesterol (LDL) değerlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Çalışmanın başyazarlarından olan beslenme epidemiyoloğu Dr. Nicola McKeown, elde edilen verilerin önemini şu sözlerle ifade etti:

"Verilerimiz, rafine tahıllardan tam tahıllara geçiş yapmanın sadece kilo kontrolü sağlamadığını, aynı zamanda yaşlandıkça ortaya çıkan kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskine karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturduğunu gösterdi."

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Qi Sun ise tam tahılların lif içeriğine dikkat çekerek; bu besinlerin sindirimi yavaşlattığını, böylece insülin direncini kırarak metabolizmayı genç tuttuğunu belirtti.

Uzmanlar; yulaf, tam buğday, çavdar ve kahverengi pirinç gibi işlenmemiş tahılların, rafine beyaz unun aksine B vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu hatırlattı. Bu bileşenlerin, damar sertliğini önlediği ve vücuttaki kronik enflamasyonu azalttığı kaydedildi.

Öte yandan Bilim adamları, cildin yaşlanmasını yavaşlatacak önemli bir keşif yaptı. Cildin yaşlanma mekanizmasında tespit edilen bir protein sayesinde, cildin genç kalması sağlayan bir tedavi yöntemi üzerine de çalışılıyor.

Bilim insanları, cildin yaşlanmasını engelleyecek önemli bir keşfe imza attı. Uzmanlar, COL17A1" adlı proteini stimüle ederek hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatmayı başardı.

ABD’nin Colorado Üniversitesi'nden profesörler Ganna Bilousova ve James DeGregori Nature dergisinde yayımladıkları çalışmada "COL17A1" adlı protein sayesinde güçlü hücrelerin zayıf hücrelere üstünlüğünü koruduğunu tespit etmişti.

2017 yıllında ise benzer bir çalışmada, Hollanda'nın Erasmus Üniversitesi'nde görevli bilim insanları yaşlanmayı önleyen bir ilacı farelerin üzerinde başarıyla test etmişti.

Hollandalı ekibin geliştirdiği 'gençlik iksirinin' ise yaşlanan hücreleri yok ettiği ve bu sayede yaşlanma sürecinin tersine döndüğü kaydedilmişti. İlacın uygulamasından sonra yaşlı farelerin fiziki dayanıklılıklarının arttığı gözlendi. Gelecek yıllarda ilacın insanların üzerinde de denenmesi planlanıyor. Yaşlanma Karştı Beslenme! Posa; özellile tam buğday taneleri, bunlardan yapılmış tahıl ürünleri ile sebze ve meyvelerde (özellikle meyve kabuklarında) ve baklagiller de bulunur. Antioksidant vitaminlerin yeterli miktarda alımının da telomer uzunluğunu etkilediği, yaşlanma sürecini geciktirdiği bildirilmiştir.