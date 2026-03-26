Bu sefer bitirecekler mi? Sergen Yalçın'ın prensleri! A+ golcü geliyor Sabah erkenden yola düşüyorlar Karlı dağlarda tek sıra beslenme yolculuğu Türkiye’nin alacağı Eurofighter uçaklarıyla ilgili olay iddia: ECRS Mk0 kullanılacak Haydi bakalım! Lemina Galatasaray'da sözleşmesini uzatacak: Ama bir şartla Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün! Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı... Türkiye'den SİHA alan ülke 500 İHA ile saldırıya geçti Enerji krizi Hindistan’ı vurdu! Tüp kuyrukları oluştu işletmeler kapandı
Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Eğer topuklarınızdaki çatlaklar hem canınızı hem de moralinizi bozuyorsa bu yöntemi deneyin.

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Sertleşmiş topuklar, çatlaklar ve gün boyu yorulan ayaklar... Kozmetik dünyasına avuç dolusu para dökmenize gerek kalmadı! Mutfaktaki o içerikle tanışma vaktiniz geldi. Sadece 2 damlası, en sert deriyi bile bebek teni yumuşaklığına kavuşturuyor. İşte ayak topuklarını yumuşatan o yağın adı ve faydaları…

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Günün tüm yorgunluğu ve stresi genelde ayaklardan çıkıyor ve ayak tabanları mahvoluyor. Peki, ayak topuklarını ne yumuşatır, çatlaklar nasıl geçer?

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Eğer topuklarınızdaki çatlaklar canınızı yakmaya başladıysa, ihtiyacınız olan tek şey gliserin. Gliserin, ağırlığının kat kat fazlası nemi hapseder. Ancak etkisini ikiye katlamak için içine sıkacağınız 2 damla limon suyu, ölü derinin hızla atılmasını sağlar.

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Bu yöntemi etkili kılan sır, uygulama şeklindedir: Temizlik: Ayaklarınızı 5 dakika ılık suda bekletin ve kurulayın. Uygulama: Avucunuza damlattığınız gliserin ve limon karışımını özellikle topuk bölgesine masaj yaparak yedirin.

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Hapsetme: İşte en önemli adım! Karışımı sürdükten sonra ayaklarınıza pamuklu bir çorap giyin ve geceyi öyle geçirin. Sabah uyandığınızda ayaklarınızı ılık suyla durulayın. Farkı ilk geceden göreceksiniz!

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

NEDEN BU YÖNTEM? Hızlı Etki: Derin çizgilerin içine dolarak cildi içeriden dışarıya nemlendirir. Doğal Peeling: Limonun içindeki sitrik asit, sertleşmiş tabakayı yumuşatırken gliserin derinlemesine bariyer oluşturur.

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

Ekonomik: Pahalı ayak maskelerine göre 10 kat daha uygun maliyetlidir. Küçük Bir İpucu: Eğer evde gliserin yoksa aynı işlemi saf zeytinyağı ve bir damla çay ağacı yağı ile de yapabilirsiniz. Çay ağacı yağı, ayaklardaki bakterileri temizleyerek kokuyu da önler.

Foto - Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Karışımı sürdükten sonra çıplak ayakla yere basmayın, kayma riski oluşturabilir. Eğer derin ve kanayan çatlaklarınız varsa, uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

+90 (553) 313 94 23