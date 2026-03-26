Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün!
Eğer topuklarınızdaki çatlaklar hem canınızı hem de moralinizi bozuyorsa bu yöntemi deneyin.
Sertleşmiş topuklar, çatlaklar ve gün boyu yorulan ayaklar... Kozmetik dünyasına avuç dolusu para dökmenize gerek kalmadı! Mutfaktaki o içerikle tanışma vaktiniz geldi. Sadece 2 damlası, en sert deriyi bile bebek teni yumuşaklığına kavuşturuyor. İşte ayak topuklarını yumuşatan o yağın adı ve faydaları…
Günün tüm yorgunluğu ve stresi genelde ayaklardan çıkıyor ve ayak tabanları mahvoluyor. Peki, ayak topuklarını ne yumuşatır, çatlaklar nasıl geçer?
Eğer topuklarınızdaki çatlaklar canınızı yakmaya başladıysa, ihtiyacınız olan tek şey gliserin. Gliserin, ağırlığının kat kat fazlası nemi hapseder. Ancak etkisini ikiye katlamak için içine sıkacağınız 2 damla limon suyu, ölü derinin hızla atılmasını sağlar.
Bu yöntemi etkili kılan sır, uygulama şeklindedir: Temizlik: Ayaklarınızı 5 dakika ılık suda bekletin ve kurulayın. Uygulama: Avucunuza damlattığınız gliserin ve limon karışımını özellikle topuk bölgesine masaj yaparak yedirin.
Hapsetme: İşte en önemli adım! Karışımı sürdükten sonra ayaklarınıza pamuklu bir çorap giyin ve geceyi öyle geçirin. Sabah uyandığınızda ayaklarınızı ılık suyla durulayın. Farkı ilk geceden göreceksiniz!
NEDEN BU YÖNTEM? Hızlı Etki: Derin çizgilerin içine dolarak cildi içeriden dışarıya nemlendirir. Doğal Peeling: Limonun içindeki sitrik asit, sertleşmiş tabakayı yumuşatırken gliserin derinlemesine bariyer oluşturur.
Ekonomik: Pahalı ayak maskelerine göre 10 kat daha uygun maliyetlidir. Küçük Bir İpucu: Eğer evde gliserin yoksa aynı işlemi saf zeytinyağı ve bir damla çay ağacı yağı ile de yapabilirsiniz. Çay ağacı yağı, ayaklardaki bakterileri temizleyerek kokuyu da önler.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Karışımı sürdükten sonra çıplak ayakla yere basmayın, kayma riski oluşturabilir. Eğer derin ve kanayan çatlaklarınız varsa, uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23