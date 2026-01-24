  • İSTANBUL
10 günde 10 kilo verildiğine dair emareler var mı? 3 Günde 3 Kilo verdiren mucize detoks

10 gün içinde 10 kilo verildiğine dair emareler var mı? Bu uygulma için ne yazık ki, 1950'lerden beri en prestijli diyetler arasında yer alan hem hapın hem diyetin hızlı kilo vermede işe yaramadığı ispatlanmıştır. Emareleri nedeniyle Obezite ve Metabolik Cerrahı tavsiye verdi. 3 günde 3 kilo verdiren detoks var...

Hızlı kilo vermenin risklerini anlatan Obezite ve Metabolik Cerrahi Prof. Dr. Halil Coşkun, kısa sürede bazı hızlı kilo verme kanıtlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte cevap...

10 günde 10 kilo neden verilmez? Hızlı kilo vermenin risklerini anlatan Obezite ve Metabolik Cerrahi Prof. Dr. Halil Coşkun, bazı hızlı kilo verme iddialarını ve kanıtlarını değerlendirdi. Moda diyetler ve zayıflatıcı gıda takviyeleri, kısa sürede daha ince bir vücut sözü verir. Eğer reklamlardaki iddialara inanıyorsanız, hızlı kilo verme, hızlı ve kolay olabilir! Peki bu ürünlerden herhangi biri gerçekten hızlı kilo verdiriyor mu? Güvenli mi? Bu kadar hızlı kilo vermenin riskleri nelerdir?

Bu tür diyetlerin varyasyonları en az 1950'lerden beri var olmuştur. Ne yazık ki çok düşük kalorili diyet ve kilo verme cerrahisinin yanı sıra başka hiçbir ürünün, hapın veya diyetin hızlı kilo vermede işe yaramadığı ispatlanmıştır çalışması yapıldı. Herhangi bir hızlı kilo verme programında, gerçekten yağ yakan şey bir hap veya yiyecek türü değildir. Egzersizle birlikte, kalorilerin ciddi bir şekilde azaltılması vardır. HIZLI KİLO VERMENİN RİSKLERİ NELERDİR? Hızlı kilo kaybı, vücutta bazı problemlere yol açar. Olası ciddi riskler şunlardır: •Safra taşları, birkaç aydan sonra çok fazla kilo veren insanların yüzde 12-25'inde görülür.•Dehidrasyon, bol miktarda sıvı içmekten kaçınılması sonucu oluşur.•Dengesiz beslenme, genellikle bir kerede haftalarca yeterli miktarda protein yememekten meydana gelir.•Elektrolit dengesizlikleri, nadiren yaşamı tehdit edebilir.

Hızlı kilo vermenin diğer yan etkileri şunları içerir: •Baş ağrısı •Asabiyet •Yorgunluk •Baş dönmesi •Kabızlık •Adet düzensizlikleri •Saç dökülmesi •Kas kaybı Hızlı kilo vermenin tehlikeleri, diyet için harcanan zamanla birlikte artar. Proteinsiz bir diyet yapmak özellikle risklidir. Hızlı kilo verme diyetleri, hastalıklara neden olabilir, ancak obezite de aynı şekilde hastalıkların kaynağıdır. Bu nedenle, çok düşük kalorili diyetler kilo verme cerrahisi gibi belirli bir amaç için hızlı kilo vermeye ihtiyaç duyan obez insanlar için makul bir kilo verme seçeneği olarak kabul edilir. Çok düşük kalorili diyetler birkaç hafta süren doktor denetiminde olan diyettir. Yemekler beslenme açısından dengeli, ancak pahalıdır. İnsanlar zamanla binlerce lira harcayabilirler. Çok düşük kalorili diyetler, 12 hafta içinde vücut ağırlığının yüzde 15 ila yüzde 25'inin kaybedilmesini güvenle sağlamaktadır. Bu süre sonunda, insanların yüzde 25 ila yüzde 50’si programı tamamlamıyor. Diyet bırakıldığında kilolar geri gelir ve bu hızlı bir şekilde olur. Bazı uzmanlar, düzenli diyetlere kıyasla kilo vermeye daha sürdürülebilir bir yaklaşımın daha iyi olacağını söylüyorlar. Hızlı kilo vermek isteyen insanların çoğu, genellikle bunu kendi başlarına yaparlar. Sık sık, bir elbiseye sığabilmek veya plajda iyi görünmek gibi kısa vadeli bir hedef elde etmek isterler.Kendinizi aç bırakmak kesinlikle iyi bir fikir değildir. Ancak, sağlıklı değilseniz, kısa süreli aşırı kalori kısıtlamasının size zorluk yaşatması muhtemel değildir. Ne yaptığınızı doktorunuza bildirin ve diyetinize protein eklemeyi unutmayın (günde 70 ila 100 gram). Bir multivitamin alın ve potasyumdan zengin yiyecekler (domates, portakal ve muz) yiyin.Ayrıca, şok diyetlerinin uzun süreli ve sağlıklı bir kilo elde etmenize pek yardımı dokunmayacağını unutmayın.

Tavsiye edilen 3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi Nasıl Yapılır? 3 Günde 3 Kilo Verdiren Mucize Detoks Tarifi İçin Malzemeler 3 yemek kaşığı bulgur. 4 yemek kaşığı yeşil mercimek. 3 yemek kaşığı nohut. 2 adet salatalık. Yarım demetten biraz fazla dereotu. 250 ml yoğurt. 750 ml su. 3 gün boyunca sabah kahvaltısı: 1 adet haşlanmış yumurta 3 yemek kaşığı lor yada çökelek yada yağsız herhangi bir peynir. Bol yeşillik 1 dilim kepek ekmeği domates salatalık tuz kesinlikle yok yeşilçay Detoks hazırlanışı: Nohut yeşil mercimek ve bulgur üçü de ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlanır. Süzülür ve soğumaya bırakılır soğuyan bu 3 lü bir kaba alınır 2 adet salatalık rendelenir ve dereotu da doğranarak güzelce karıştırılır. 250 ml yoğurt 750 ml su ile ayran yapılır ve ve kabin içerisine dökülür hepside karıştırılarak eşit şekilde 5 e bölünür ve saat 12 /2 /4 /6/ 8 saatlerinde yenilir. Bu detoxs en fazla 3 gün uygulanmalıdır. Vücudunuzdan giden yağ değil sudur. Vücudunuzda oluşan ödem ve şişlik için birebir. Bu detoksu uygularken kesinlikle tuz ve Türk kahvesi yasak en az 2 litre su ve 2 fincan yeşil çay tüketilmelidir Ben detoxumu 45 dakika lık leslie ile destekledim kesinlikle 3 gün sonrasında hafiflemiş hissedeceksiniz ve tartıya yansıyan eksiler sizi motive edecek ayda sadece 1 kez uygulanmalı hamileler şeker sorunu olanlar kesinlikle uygulamasın bol eksiler. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz...

