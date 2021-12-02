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Kadın - Aile Yaşlanmayı durduran doğal förmül
Kadın - Aile

Yaşlanmayı durduran doğal förmül

Buz masajı kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:01:00 - 2021-12-02 20:04:41
Yaşlanmayı durduran doğal förmül

Soğuğun gençleştirici ve suyun canlandırıcı özelliğinin bir araya geldiği yüze buz uygulaması ile cildinizi kısa sürede yenileyebilirsiniz.

Hollanda'da bulunan Maastricht Üniversitesi'nde yapılan çalışma sonucunda soğuğun yağ yakmayı hızlandırdığı ortaya konulmuştur. Soğuk; kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca soğuk vücuttan toksinlerin atılımını hızlandırır.

Buz terapisi nasıl yapılır?

Yaşlanmayı durduran buz terapisi: 2 demet maydanoz, 1 su bardağı doğal meyve suyu, 2 yemek kaşığı mısır unu malzemeleri karıştırılır. Buz torbasına doldurulur. Her akşam bu karışım yüzde kırışıklık olan bölgelere uygulanır. Fakat önemli nokta sigara dumanı, kirli hava ve is olan yerlerde durulmamalıdır. Bu uygulama yapıldıktan sonra güneş ışınlarına da maruz kalınmamalıdır.

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