Yaşlanmak istemeyenler buraya!
Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmak istiyorsanız; mutlaka bu kürü uygulamalısınız.07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47
Yıllar su gibi akıp geçerken ardında derin izler bırakıyor. Yaş ilerledikçe bu izler hem kadınların hem de erkeklerin keyfini kaçırıyor. Cildinizin kırışmasını istemiyorsanız mutlaka bu kürü uygulamalısınız.
Yoğurt otu kürü
Malzemeler
- Yarım litre su
- 1 yemek kaşığı Yoğurt otu (Dikkat edilmesi gereken Yoğurt Otunun mutlaka taze olmasıdır. Kürde etkili olacaktır.)
- Zeytinyağlı sabun
Kaynamakta olan yarım litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt otu atıyoruz ve 6 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz.
Kaynama işlemi bitince hemen süzüyoruz ve ılımaya bırakıyoruz.
Kürümüz ılınırken bizde hemen zeytinyağlı sabun ile cildimizi yıkıyoruz temizliyoruz.
Ilıyan suyumuzu 15 dakika boyunca parmak uçlarımızla cildimize uyguluyoruz.
Su hemen cildinizde kuruyacaktır kurudukça sürmeye devam edin.
Bu uygulamayı üst üste 3-4 defa yapabilirsiniz.
Bu kürü her gün uygulayabilirsiniz.
Bu formülün yanında cildinizi sıkılaştırmak için incir yağını kullanabilirsiniz.
Kaynak: meraklimelehat.com
YORUM YAZ