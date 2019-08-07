Yaşlanmak istemeyenler buraya! Yıllara meydan okuyan bir cilde sahip olmak istiyorsanız; mutlaka bu kürü uygulamalısınız.

Yıllar su gibi akıp geçerken ardında derin izler bırakıyor. Yaş ilerledikçe bu izler hem kadınların hem de erkeklerin keyfini kaçırıyor. Cildinizin kırışmasını istemiyorsanız mutlaka bu kürü uygulamalısınız. Yoğurt otu kürü Malzemeler Yarım litre su

1 yemek kaşığı Yoğurt otu (Dikkat edilmesi gereken Yoğurt Otunun mutlaka taze olmasıdır. Kürde etkili olacaktır.)

Zeytinyağlı sabun Kaynamakta olan yarım litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt otu atıyoruz ve 6 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Kaynama işlemi bitince hemen süzüyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Kürümüz ılınırken bizde hemen zeytinyağlı sabun ile cildimizi yıkıyoruz temizliyoruz. Ilıyan suyumuzu 15 dakika boyunca parmak uçlarımızla cildimize uyguluyoruz. Su hemen cildinizde kuruyacaktır kurudukça sürmeye devam edin. Bu uygulamayı üst üste 3-4 defa yapabilirsiniz. Bu kürü her gün uygulayabilirsiniz. Bu formülün yanında cildinizi sıkılaştırmak için incir yağını kullanabilirsiniz. Kaynak: meraklimelehat.com

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.