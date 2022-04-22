Yaşlanma karşıtı olan 30 besin belli oldu! İşte kadınlara özel o besinler...

Güzel, parlak bir cilt nasıl yediğimiz ile başlar ancak bu yaşlanma karşıtı gıdalar bundan daha fazlasına da yardımcı olabilir. Berlin Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma Donuk ciltler ve ince çizgilerle savaşmanın en güvenli ve sağlıklı yolunun meyve ve sebze yemek olduğunu söylüyor.

Yaşlanma karşıtı olan 30 besin belli oldu! Yaşlanma karşıtı etki yaratacak ve vücudunuzu, cildinizi, saçınızı ve organlarınızı güçlendirecek besinler...

Yaşlanma karşıtı olan 30 besin

-Her mutlaka 4-5 tane tüketin

-Yaşlanma karşıtı besinler arıyorsanız, fındık, ceviz, badem, kaju hangisini seçerseniz seçin.

-Kolesterol düşürücü ve iltihap önleyici etkileri sayesinde hepsi yaşlanma karşıtı kahramanlarınız olabilir.

-Aynı zamanda harika protein, lif ve mikro besin kaynaklarıdır.

-Her gün mutlaka 4-5 parça ağzınıza atın. Dikkat, besinlerin faydaları uzun vadelerde kendini gösterir. Bu nedenle sürekli olarak azar azar tüketin ancak bir oturuşta avuç avuç tüketirseniz kilo alabilirsiniz.

-Pişmiş domates likopen yüklüdür

-Pişmiş domatesler, cildi hasardan koruyan bir antioksidan olan likopen ile yüklüdür.

-Çiğ domatesler vücuda hala likopen sağlarken, pişirme işlemi daha kolay emilmesini sağlar.

-Bitki bazlı sütleri hafife almayın

-Henüz süt ürünü olmayan sütü denemediyseniz, cildiniz ve vücudunuz üzerindeki etkilerini bilmiyor olabilirsiniz.

-Güçlendirilmiş bitki sütleri, optimal kemik destekleyici besin maddeleri için harikadır.

-Günlük diyetinize bir bardak soya, badem veya pirinç sütü ekleyin.

-Kolajen üretimini ananas ile destekleyin

-Ananas, prolidaz adı verilen bir enzimi etkinleştirmek için gerekli olan manganez adı verilen bir mineral açısından zengindir

-Bu tropikal favori, ciddi anlamda nemli görünmenize yardımcı olabilir

-Prolidaz, ciltte güç ve elastikiyette rol oynayan kolajen oluşumu için amino asit prolinini sağlar.

-Küçük bir parça bitter çikolata sizi güzelleştirir

-Sütlü çikolataya elveda diyin. Onun yerine cildiniz besleyen bol kakaoya alışın.

-Bitki çikolata, cilde kan akışını artırarak görünümünüze fayda sağladığına inanılan flavanollerle yüklüdür

-Flavanoller ayrıca UV radyasyonunu emerek cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur.

-Parlak bir cilt için c vitamini

-C vitamini optimal genetik sağlığın korunmasında kritik bir rol oynar ve cildinizin daha parlak ve genç görünmesini sağlamanın çok önemli bir yoludur. Bunun için önce portakal düşünmek yerine çiğ kırmızı dolmalık biber veya brokoli gibi güçlü c vitamini kaynaklarından faydalanabilirsiniz.