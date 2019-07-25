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Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak mümkün mü?

Cildinizin ve bedeninizin yıllara meydan okumasını arzu ediyorsanız; yapmanız gereken bu 6 içeceği yanınızdan ayırmamak. İşte, yaşlanmayı yavaşlatan içecekler.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak mümkün mü?

Yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. Ancak sağlıklı beslenme ve spor sayesinde yaşlanma hızı bir hayli yavaşlatılabilir. Antioksidanlar ve C vitamini yönünden zengin gıdaları ya da içecekler tüketmek zamanın cildinize ve bedeninize bırakacağı izleri bir hayli yavaşlatır. İşte, yaşlanma hızını azaltan 6 içecek!

Kahve

Kahve düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. İçerdiği kafein ve antioksidanlar nedeniyle kahve birçok kanser türüne karşı bedeni korur. Kahve ayrıca kalp ve beyin sağlığı için de faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar kahvenin yaşlanma hızını bir hayli yavaşlattığını da kanıtlamıştır.

Yeşil çay

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak tüketilen yeşil çay da antioksidan kaynağıdır. Kalp, beyin ve sindirim sistemi için faydalı olan yeşil çay birçok kanser türüne karşı da koruyucu özellik gösterir. Yeşil çay antioksidanlar nedeniyle yaşlanma hızını da yavaşlatır.

Ayran

Kültürümüzde özel bir yere sahip olan ayran sağlıklı bir beden için mutlaka tüketilmesi gereken içeceklerdendir. Yılların gerisinde bırakacağı acımasız çizgilerden korunmak istiyorsanız; sofralarınızdan ayranı eksik etmemenizi tavsiye ederiz.

Pancar suyu

Pancar; A, B, C ve P vitaminleri ile magnezyum, fosfor, çinko , kalsiyum, demir yönünden zengindir. Tam bir antioksidan deposu olan pancar cildinizin senelere meydan okumasına destek olur.

Su

İnsan vücudunun yüzde 65'i sudur. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için suya ihtiyaç vardı. Su aynı zamanda cildin nemini sağlar. Az su tüketen kişilerde derin kırışıkların meydana gelme ihtimali daha yüksektir.

Süt

Süt; A,B, C, D, E ve K vitaminleri içerir. Kalsiyum deposu olan süt cildin yıpranmasını engeller.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
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