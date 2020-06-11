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Aktüel

Yaşıtlarıyla ettiği kavgada bir gözünü kaybeden çocuğa Kars Valiliği sahip çıktı

Valilik: "Mağdur Y.A. ve ailesinin talebi olan tedavi ve cam protez göz takılması için ilgili hastane ile görüşmeler yapılmakta olup, tedavi ve protez masrafları valiliğimizce karşılanarak, sevgili kardeşimiz sağlığına kavuşturulacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:50:57 -
Yaşıtlarıyla ettiği kavgada bir gözünü kaybeden çocuğa Kars Valiliği sahip çıktı

KARS (AA) - Kars Valiliği, "yaşıtlarıyla kavga ederken bir gözünü kaybeden çocuk" olayının 2018 yılında yaşandığını ve bahse konu çocuğa cam protez göz takılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "bir gözünü kaybeden çocuk" olayının, 11 Temmuz 2018'de meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından gerekli adli işlemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlimiz merkezinde 11 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olay neticesinde, Y.A. (12) isimli şahsın sağ gözünden yaralanarak görme yetisini kaybettiği ve gerekli adli işlemlerin yapıldığı anlaşılmıştır. Olayın akabinde sağlık durumu valiliğimizce takip edilen mağdur olan Y.A'nın tedavisi özel bir hastanede yapılmış ve kendisine protez göz takılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Y.A'nın cam protez göz talebinin de karşılanacağı kaydedilen açıklamada, "(Cumhurbaşkanımızdan sadece bir göz istiyorum) başlığıyla yer alan haber konusu valiliğimizce incelenmiştir. Mağdur Y.A. ve ailesinin talebi olan tedavi ve cam protez göz takılması için ilgili hastane ile görüşmeler yapılmakta olup, tedavi ve protez masrafları valiliğimizce karşılanarak sevgili kardeşimiz sağlığına kavuşturulacaktır." denildi.

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