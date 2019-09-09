Yasir Subaşı’ndan antrenmanda muhteşem gol İstikbal Mobilya Kayserisporlu Yasir Subaşı’nın antrenmanda attığı gol Teknik Direktör Hikmet Karaman’dan alkış aldı.

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Yasir Subaşı’nın antrenmanda attığı gol Teknik Direktör Hikmet Karaman’dan alkış aldı.

Milli maç nedeniyle verilen arayı yaptığı antrenmanlarla iyi değerlendirmeye çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kadir Has Tesislerinde sürdürüyor. Günde çift idman yapan futbolcularla yakından ilgilenen Teknik Direktör Hikmet Karaman, atrenmanda zaman zaman araya girerek oyuncuları uyarıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un çift kale maç yaptığı akşam antrenmanında sarı takımda yer alan genç oyuncu Yasir Subaşı topla buluştu. Yasir, kırmızı takım oyuncusuna mükemmel bir çalım attıktan sonra topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. Yasir’in şık golü, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve teknik heyet tarafından alkışlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.