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Yasir Subaşı tekrardan Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Yasir Subaşı tekrardan Fenerbahçe'de

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig,10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
  1. Ümraniyespor
  2. Fenerbahçe
  3. Spor Toto Süper Ligi
  4. Spor Toto 1'inci Lig
  5. transfer dönemi
  6. altyapı

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