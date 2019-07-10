Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç yaşında? Yasir Subaşı Fenerbahçe
Ümraniyespor Futbol Kulübü, Yasir Subaşı'nın resmen Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile 29 Mayıs 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Yasin Subaşı yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Peki Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç yaşında?10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:58
Ümraniyespor Futbol Kulübü, Yasir Subaşı'nın resmen Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile 29 Mayıs 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Yasin Subaşı yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Peki Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç yaşında?
Yasir Subaşı kimdir?
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu Tuzlaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Vitor Pereira'nın Tuzlaspor karşısında forma verdiği Karahan Yasir Subaşı, 1996 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen genç oyuncu Yasir Subaşı, savunmanın sol tarafında görev yapıyor.
Genç oyuncu top tekniği ve hücuma çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile 29 Mayıs 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli ekibin Tuzlaspor karşısındaki ikinci golünü de bir başka genç futbolcu Ramazan Civelek kaydetti.
YORUM YAZ