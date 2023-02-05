Yaşından başından utan Rahmi Turan! Bunların hesabını nasıl vereceksin

Asparagas haber ve yazılarıyla bilinen Rahmi Turan, bu konuda kendisiyle kapışacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarının üstüne balıklama atladı.

Sözcü gazetesi yazarı Turan, Kılıçdaroğlu'nun, mağduriyet algısı oluşturmak için sarf ettiği "Devlet Hazinesi'nden çalınan paraları saptayınca, karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı.Ben korktum mu? Vız gelir, tırıs gider!" sözlerine dikkat çekerek, "Ana muhalefet partisinin lideri, ülkenin umudu, suikastla tehdit ediliyor!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Hazine'den para çalınıyor" yalanını da sorgusuz sualsiz kabul eden Turan, "Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında kimsenin üzerinde durmadığı bazı sözler dikkatimi çekti, endişelendim. CHP lideri:“Asıl panik, uzman ekiplerimizin Hazine'den çalınan paraların peşine düştüğü an başlayacak. Devlet Hazinesi'nden çalınan paraları saptayınca, karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı.Ben korktum mu?Vız gelir, tırıs gider!Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz.” dedi. Şuraya bakar mısınız? Ana muhalefet partisinin lideri, ülkenin umudu, suikastla tehdit ediliyor! Suikast demek, ölüm demek! Bunlar kimlerdir? Nereden alıyorlar bu cüreti? Rezil tehditler, nasıl bir ülke haline geldiğimizin çirkin bir göstergesidir." dedi.