Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı

Süper Lig'de son dönemin en çok derbi yöneten ismi olan ve geçtiğimiz günlerde "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan hakem Yasin Kol'u yakından tanıyalım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, hava yolu ile İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirilen Kol, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ASIL MESLEĞİ ÖZEL GÜVENLİK

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Yasin Kol'u yakından tanıyalım.

Yasin Kol, 15 Aralık 1987 tarihinde Trabzon'da doğdu.

Asıl mesleği özel güvenlik olan Kol, küçük yaşlarda hobi olarak hakemlik kariyerine başladı.

Yasin Kol, uzun yıllardır profesyonel liglerde hakem, VAR ve AVAR olarak görev yapıyor.

469 MAÇI VAR

TFF'nin resmi hakem kayıtlarında Kol'un kariyerine ilişkin 469 karşılaşmalık kayıt bulunuyor.

Ayrıca Süper Lig ve 1. Lig'de çok sayıda karşılaşmada orta hakem, VAR ve AVAR olarak görev yaptı.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER

Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından hakemlik kariyeri ve özellikle yönettiği derbi karşılaşmaları da yeniden gündeme geldi.

Kol'un görev yaptığı bazı maçlarda verdiği kararlar üzerinden tartışmalar yaşanırken, tecrübeli hakemin son iki sezonda yönettiği derbiler dikkat çekiyor.

Yasin Kol'un yönettiği derbi karşılaşmaları şöyle:

2024-2025 sezonu: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

2024-2025 sezonu: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 1-1 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2025-2026 sezonu: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

2025-2026 sezonu: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Yasin Kol, 2024-2025 sezonu öncesinde Süper Lig'in dört büyükleri arasındaki derbilerde orta hakem olarak görev yapmadı.

2025-2026 sezonu ise hakemlik kariyerinde derbi açısından yoğun geçti ve dört farklı derbide düdük çaldı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen WhatsApp yazışmalarında, hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

"DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü.

Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü.

Ardından Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Devam eden yazışmalarda Yasin Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi.

Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü.

Bunun üzerine Gündoğdu’nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM"

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü.

Yasin Kol’un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.