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Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

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Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

Son yıllarda dolandırıcılık ve vurgun olaylarında hızlı bir artış gözlenirken, Türkiye tarihine damga vuran en önemli dolandırıcılık olayları da merak konusu oldu.

#1
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

Türkiye’de yıllar içinde farklı yöntemlerle ortaya çıkan büyük çaplı finansal mağduriyetler, saadet zincirleri ve dolandırıcılık vakaları kamuoyunda uzun süre gündem oldu.

#2
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

Geçmişten bugüne uzanan bu olaylar, geride bıraktıkları mağduriyetlerin boyutuyla dikkat çekerken, bazıları ise etkileri açısından hafızalara kazındı.

#3
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

İŞTE TARİH BOYUNCA YAŞANAN EN BÜYÜK FİNANSAL MAĞDURİYET, SAADET ZİNCİRİ VE DOLANDIRICILIK VAKALARI

#4
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

TERA PORTFÖY / PUSULA 2026 984,8 MİLYAR ₺

#5
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

AHBAP / HALUK LEVENT 2023 30 MİLYAR ₺

#6
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

SEÇİL ERZAN / “FATİH TERİM FONU” 2023 1,23 MİLYAR ₺

#7
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

THODEX 2021 98 MİLYAR ₺

#8
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

DETERJAN PAZARI 2019 6,2 MİLYAR ₺

#9
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

#10
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

ÇİFTLİK BANK 2018 15 MİLYAR ₺

#11
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

CAPRİCE GOLD / JETPA 1997–2015 19 MİLYAR ₺

#12
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

KOMBASSAN · YİMPAŞ · ENDÜSTRİ HOLDİNG · İHLAS FİNANS 1990–2000 BELİRSİZ

#13
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

TİTAN SAADET ZİNCİRİ 1997 4,7 MİLYAR ₺

#14
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

BANKER KASTELLİ 1982 156,6 Milyar ₺

#15
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

SÜLÜN OSMAN 1950 BELİRSİZ

#16
Foto - Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!

Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk "işini" 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.

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