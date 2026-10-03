Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcısı! Galata Kulesi'ni satmaya kalkıştı!
Son yıllarda dolandırıcılık ve vurgun olaylarında hızlı bir artış gözlenirken, Türkiye tarihine damga vuran en önemli dolandırıcılık olayları da merak konusu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son yıllarda dolandırıcılık ve vurgun olaylarında hızlı bir artış gözlenirken, Türkiye tarihine damga vuran en önemli dolandırıcılık olayları da merak konusu oldu.
Türkiye’de yıllar içinde farklı yöntemlerle ortaya çıkan büyük çaplı finansal mağduriyetler, saadet zincirleri ve dolandırıcılık vakaları kamuoyunda uzun süre gündem oldu.
Geçmişten bugüne uzanan bu olaylar, geride bıraktıkları mağduriyetlerin boyutuyla dikkat çekerken, bazıları ise etkileri açısından hafızalara kazındı.
İŞTE TARİH BOYUNCA YAŞANAN EN BÜYÜK FİNANSAL MAĞDURİYET, SAADET ZİNCİRİ VE DOLANDIRICILIK VAKALARI
TERA PORTFÖY / PUSULA 2026 984,8 MİLYAR ₺
AHBAP / HALUK LEVENT 2023 30 MİLYAR ₺
SEÇİL ERZAN / “FATİH TERİM FONU” 2023 1,23 MİLYAR ₺
THODEX 2021 98 MİLYAR ₺
DETERJAN PAZARI 2019 6,2 MİLYAR ₺
ÇİFTLİK BANK 2018 15 MİLYAR ₺
CAPRİCE GOLD / JETPA 1997–2015 19 MİLYAR ₺
KOMBASSAN · YİMPAŞ · ENDÜSTRİ HOLDİNG · İHLAS FİNANS 1990–2000 BELİRSİZ
TİTAN SAADET ZİNCİRİ 1997 4,7 MİLYAR ₺
BANKER KASTELLİ 1982 156,6 Milyar ₺
SÜLÜN OSMAN 1950 BELİRSİZ
Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk "işini" 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.
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