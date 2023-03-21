Yaşın gelmiş 80'e, şu yaptığın şeylere bak! Sende hiç utanma yok mu be Şükran nine

Cumhuriyet gazetesinin yaşı 80'e dayanmasına rağmen, hâlâ çarpıtmalara devam eden yazarı Şükran Soner, yine "AKP iktidarının Türkiye'ye yaptığı kötülükler(!)" başlıklı "masal"ı tedavüle soktu.

Türkiye'de "toplumsal bir patlama" olduğunu savunan Soner, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Yaşanılabilirliği, dayanılabilirliği kalmamış olumsuz koşullarla canı çok yanmış çoğunluk için, çok geçerli olacak bir toplumsal patlama, uyanış söz konusu. Dipten gelen dalgayı durdurmada en güçlüsünden iç-dış odaklı kirli ittifakların yutturulabileceği koşulların tükendiği noktalardayız.

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En değerli derslerimizi ise yakın tarihlerimizdeki tuzaklar, toplumsal yanılgılar, kayıplarımız, elbette çok kısa süreli olsalar bile birlikte, toplumsal direnişlerimiz ile kazandıklarımızdan alıyoruz.

(...) Anadolu toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin okulu, öğretmeni, sanayisi olmayan, yoksulluk yoksunluk içindeki koşullarda yarattığı mucizeler bilinç altımızda efsaneler gibi kazılı. İşimizin bitirildiği gibi umutlarla, kör inancın ülkemizi ele geçirebildiği, şeriatın, çatışmacılığın kol gezdiği ülkeler konumuna indirilebildiğimizin varsayıldığı koşullarda, toplumsal patlamalar, umulmadık zorluklar içinde yeni filizleri üretiyor..

(...) Dünyanın en ucube partili başkanlık rejimi ile, Meclisi fiilen ortadan kaldırmış koşullarda dökülen kirli çamaşırların caydırıcılığı ortada.

(...) Yaşam karabasanı korku duvarlarını patlattı.. Sandıktaki direnişimizi taçlandırmaktan başka çıkış yolumuz yok ki…"