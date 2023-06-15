Yasin Börü'nün katilleri hakkında tek kelime edebildin mi Candan? T24'ten çirkin algı!

22 yaşında intihar ederek hayatını kaybeden Enes Kara'nın arkadaş kurbanı olduğu ortaya çıkmış, Kara'nın ölümü üzerinden tarikat ve cemaat düşmanlığı yapmayı amaçlayanlar ise bu gerçeği gündeme getirmeyerek görmezden gelmişlerdi.

T24 yazarı Candan Yıldız, davada intihara sebep veren Enes ile kendisini intihara teşvik eden arkadaşlarıyla WhatsApp yazışmaları da ortaya çıkmasına karşın, Enes Kara'nın ölümü üzerinden yalanı sürdürerek, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın ölümünü gündeme getirdi.

Yıldız, "Enes Kara'yı unuttuk, 12 yaşındaki Abdulbaki'nin ölümü de unutulacak mı?" diye sordu.

Dürüstsen Yasin Börü'nün katledilmesini de yaz!

Abdulbaki Dakak'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kimse bu soruşturmaya tek kelime etmeyip, sabırla gerçeğin ortaya çıkmasını beklerken, Candan Yıldız algı operasyonu yaparak Abdulbaki'nin ölüm haberine "medrese" kelimesini de iliştirdi.

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PKK'lı teröristler tarafından kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü hakkında bir tek kelime dahi yazamayan Candan Yıldız'ın ikiyüzlülüğü tepkiyle karşılandı.

Yıldız'ın eğer samimi ise bir cümleyle de olsa Yasin Börü'yü katleden PKK'lı teröristleri eleştirmesi bekleniyor.