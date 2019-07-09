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Yasin Börü’nün annesi yeniakit.com.tr’ye konuştu: Evladımın katili Demirtaş ve destekçileridir

6-8 Ekim Kobane olaylarında PKK'lı teröristler tarafından vahşice öldürülen Şehit Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Selahattin Demirtaş'ın dün yaptığı, 'Ben Kobane olaylarında insanları sokağa çağırarak kışkırtmadım." açıklamasına tepki gösteren anne Börü, "Biz de bütün dünya da biliyor ki o gün teröristlere sokağa çıkma çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'tır. Benim masum yavrumun katili Demirtaş ve onu destekleyenlerdir." dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:26
Yasin Börü’nün annesi yeniakit.com.tr’ye konuştu: Evladımın katili Demirtaş ve destekçileridir

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Diyarbakır'da bir evde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken PKK'lı hainlerce 16 yaşında Şehit edilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Demirtaş: İnsanları sokağa çağırdığım iddiası yalan

Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP toplantısında teröristlerin sokağa çağrılmasıyla başlayan 6-8 Ekim Kobane olaylarında, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Onlardan birisi de arkadaşları ile kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü'ydü. Börü'yü vahşice Şehit eden PKK'lı teröristlerin sevicisi HDP'li Selahattin Demirtaş, dün cezaevinden bir açıklama yayınladı. Demirtaş açıklamasının bir bölümünde, "Kobane olaylarında insanları kışkırttığım iddia ediliyor. Ben o gün şiddet içerikli hiçbir mesaj paylaşmadım. İnsanları sokağa çağırmadım." dedi.

'Bütün dünya Demirtaş'ın suçunu biliyor'

Demirtaş'ın açıklamalarına öfkelenen Şehit Yasin'in annesi Hatice Börü, "Biz de bütün dünya da biliyor ki o gün sokağa çıkma çağrısı yapan Demirtaş'tır. 'Her yer Kobani olmalı.' diyerek insanları sokağa çağırdı. Güneydoğu'da da Kobani adına PKK'lı teröristleri sokaklara çıkardı. Buradaki sivil toplum kuruluşlarını hedef gösterdi. Tamam. Selahattin Demirtaş eline silah alıp kimseyi vurmadı ama insanları kışkırtarak sokağa döktü." ifadelerini kullandı.

"Demirtaş benim evladımın katilidir''

"Benim için Demirtaş da ona destek veren herkes de katil." diyen anne Börü, sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlum Yasin'in vefatından sonra olanları herkes unuttu. Demirtaş, partilerinin tabanı, onu vuran teröristler hepsi unutur. Müslümanlar da evladımı sadece yıldönümlerinde anacak. Ama ben Yasinimin acısını her an yaşıyorum ve asla unutmayacağım."

'Kobani olayları ile 15 Temmuz aynıydı'

6-8 Ekim Kobani olaylarında da tıpkı 15 Temmuz'da FETÖ'nün yaptığı gibi PKK'lı teröristlerin darbe girişiminde bulunduklarını belirten anne Börü, şunları söyledi:

"Benim evladım masumdu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde insanlar nasıl sokağa çıktıysa Yasin de öyle sokağa çıktı. Kobani olaylarında yaşadığımız da PKK'lı teröristlerin darbe girişimiydi. Bizim için 15 Temmuz da Kobani olayları da aynıdır. İkisi de farklı hainlerin birer darbe girişimidir."

'Evladımı unutan Müslümanlara da hakkımı helal etmiyorum'

Şehit Yasin'in hayatının hiçbir döneminde şiddet yanlısı olmadığını söyleyen acılı anne, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim evladım pırlanta gibiydi. Hiç kimse onun şiddet yanlısı olduğunu iddia edemez. O kimseyle kavga etmedi. Hayatında kimseye tokat vurmadı. Polis arabalarına taş atmadı. Biz evladımıza şiddeti değil, merhameti öğrettik. Henüz lise 3'teydi. Gelecek hayalleri vardı. Çalışkandı. Teröristler evladımın geleceğini çaldı. Evladım o gün ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için sokaktaydı. Yeniköy Mezarlığı'na yakın yerde teröristler onları görünce kendilerinden farklı olduklarını anlıyorlar. Çünkü benim evladım da onun arkadaşları da PKK'lı hainler gibi nursuz yaratıklara benzemiyordu. Sonra da evladımı gaddarca öldürdüler. Üstüne de iftira attılar. Yasinim IŞİD'liymiş. Allah IŞİD'in de PKK'nın da belasını versin. Ben evladımı öldürenlere de onu unutan Müslümanlara da hakkımı helal etmiyorum."

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:26
  1. Diyarbakır
  2. Yasin Börü
  3. PKK

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