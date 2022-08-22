Yasin Aktay: Solculara göre AK Partili kesim hiç iyi bir şey yapamaz

24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay oldu.Programda Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Aktay, gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu.

25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekilliği görevinde de bulunan Aktay, hükümetin hizmet politikalarını değerlendirdi.

Yapılan projelerde sok kesimin rahatsızlığına değinen Aktay, sol kesimin muhafazakar kesimin hiç iyi bir şey yapamaz görüşünde olduğunu vurguladı.

"Sol kesimde kıskançlık görüyorum"

Aktay, bunu kıskançlık olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sol kesimde ben kesinlikle kıskançlık olarak görüyorum iyi bişey yaptığımız zaman bize yakıştırmıyorlar.

AK Partlili bi insan iyi bişey yapamaz. Yapıyorsa işin içinde hele de yatırım varsa 'parayı götürüyorlardır' diyorlar.

"Siirt'e 100 milyon dolarlı yatırım getirdim"

Yeni bir iş adamın önü açılmaya çalışıyor, devletin imkanları peşkeş çekiliyor diyorlar. Yani be ne yaptığımı kendim biliyorum. Siirt gibi bir yere 100 milyon dolarlık yabancı yatırımı ikna edip, Siirt'e getirmek.

Türkiye kendi çinkosunu dışardan ithal ediyor. Türkiyenin kendi madenleri var ama üretilen çinko Çin'e ve İran'a ihraç ediliyor. Çin'den, İrandan başka bir ülkeden mamül çinko ithal edilmektedir.

Ben Siirt'e milletvekil olarak seçildiğim zaman bi sosyolojik perspektifim var bi Arap tanışıklığım var, bunları ben bir araya getirdim bir kuruş para almadan yaptım. Niçin yaptım kendi şehrime görevim var."