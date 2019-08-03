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Yasin Aktay başından geçen hikayeyi anlattı! Ben de gözyaşlarıma hakim olmadım

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilme kararı sonrası kayıtlı olduğu ile gönderilecek Suriyeli komşusunun gönderilmemesi için mahallelinin imza topladığını söyleyen kadın ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
Yasin Aktay başından geçen hikayeyi anlattı! Ben de gözyaşlarıma hakim olmadım

Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilme kararı sonrası Suriyelilerle ilgili olumsuz algı ve haberler son dönemde yükselişe geçti. Ancak farklı düşününler de var.

Suriyelilere dönük nefretin körüklendiği bir ortamı dağıtan bir olayı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak'taki "Başkası için ağlayabilenler" başlıklı köşesinde aktardı.

Kayıtlı olduğu ilde geçimini sağlayamadığı için İstanbul'a gelmiş

(...)"Bir komşuları var, Suriyeli. Birkaç yıldır komşuluk yapıyor, ama mahalleye geldiğinden beri o kadar çok kaynaşmış mahalleliyle, o kadar çok herkesin hayatına değmiş ki, aileden biri gibi olmuş.

“Mesela ben hasta olduğumda kendi ailemden görmediğim ilgiyi ve yardımı kendisinden gördüm” diyor. “Suriye’de kendisi de yakınları de Esad zulmüne karşı da aşırılıkçı terör örgütlerine karşı da savaşmış. Kardeşi ölmüş, kendisi ise ayağından yaralanmış ve şimdi platin takılı. Gelmiş Türkiye’ye, kendisine bir şehirde yaşamak üzere oturum verilmiş yerleşmiş. Ama o şehirde geçimini sağlayamadığı için gelmiş İstanbul’a. O gün bugün aynı yerde yaşıyor.

İhtiyaç halinde olduğunu asla söylemez

Suriye’deyken hatırı sayılır bir işadamı, hali vakti yerinde, ticaretini yapan biri. Şimdi ise badana, boya, inşaatta ne iş bulsa yapıyor ama evde aç oturur hiç kimseye aç olduğunu, ihtiyaç halinde olduğunu asla söylemez.

Gönderilmemesi için imza topladılar

Bütün mahalleli onu çok seviyor, onu kendilerinden biri sayıyor. Bir süre önce başlayan uygulamalar dolayısıyla evine kapanmış, çıkmıyor, çünkü kayıtlı olduğu ile gittiğinde hem burada kurduğu düzeni orada kuramaz, hem iyi kötü burada geçimini sağlıyor, orada ne yapacak? Biz mahalleliler olarak aramızda imza topladık, komşumuzu terk etmek istemiyoruz. Komşumuzu bizden almayın diyoruz.”

Ben de gözyaşlarıma hakim olamadım

Kadın bütün bunları anlatırken sesi sonlara doğru daha ağlamaklı hale geliyor. Sonda da hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ne yalan söyleyeyim, ben de gözyaşlarıma hakim olamadım, sözcüklerim boğazımda tıkandı, yutkundum, bir süre tepki veremedim.

Yaşadığım şey bir mucize gibiydi. Biliyorum. Son zamanlarda şahit olduğumuz o anlayışsız, merhametsiz, ırkçı sesler, sekiz yıldır mazlum, mağdur, mahcur insanlara kapılarını açmış, onlara ensar olmuş asil bir milletin sesleri olamazdı."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:50
  1. İstanbul
  2. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
  3. suriyeliler

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak28 dk önce
    Maalesef asil milletimiz asaletini terketmek noktasında hızla asimilasyona koşmaktadır bana göre şuanda türkiye olarak enbüyük problemimiz insanımızın bu budurumu.ifademi çok abartılı bulanlar olabilir ama gerçek bu Namık Kemal Türkiye'yi temsilen Avrupa parlemanto da,bir konuşmacı ortaya şöyle soru yöneltiyor dünyanın engüçlü devleti hangisi deyince N.kemal elkadırıyor tabi herkes kaykayı basıyor bizimki oralı olmuyor şu cevapla herkesi susturuyor diyorki yıllardır siz dışardan biz içerde uğraştığımız halde yıkamadık merhum şimdi olsa aynıdermiydi bilemem istisnalar selam olsun onlar olmasa korkunç. alah milletimizi eski adaletine kavuştursun lnş.
  • SılaSıla33 dk önce
    MAdem o kadar seviyorsunuz..... MAhalleLİ imza toplayacağına.................; azıcık bir para toplasın da; Komşunuzun DA sefilliği kalksın. İş paraya geldi mi o kadar da sevgili kalacakLArını zannetmiyorum..... Şu işe bak ya...... imzaymış........ peh! peh! peh!.
  • MİLLİ DÜŞÜNCEMİLLİ DÜŞÜNCE37 dk önce
    Sayın Aktay, başkalarının sırtından çok duygulu olduğunuz bir realite,bunu biliyoruz... Benim size bir tavsiyem olacak daha çok sevap kazanmanız içinde yapmanız gereken. O suriyelinin bakımını üslenerek gönderilmesine engel olma kudretine sahipsiniz...Eğer,"banane" diyorsanız suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde ikamet etmenizi öneririm...Sırça köşklerde oturarak duygu salatası yapmaya kalkmayın lütfen...Amerikanın oyununa gelinereksuriyeli meselesi bir proje olarak başımıza sarılan büyük belalardan biri değilmi sizce.Bence bu böyle,insani olarak yıllarca coni'denfaizle aldığımız borç paraları "dolarları" bunlara harcadık. buraya kadar geldi geçti ama bu adamları sizin fikrinizde olanlardan kimsenin geri gönderilmesine razı olduğunu sanmıyorum acaba neden? Amerika, İsrail ve Notonun bir oyunu olan bu durum ileride başımıza bir ikinci "PKK"meydana getirmezmi? Getirirseki ben getireceğine inanıyorumçünkü şimdiden örgütlenmeye başladılar bile.15 veya 20 yıl sonra Türkiyede suriyeli sayısı 10 milyonu geçer ve bu nufusumuzun %10 demektir... Buda Türkiye'nin demografik yapısını bozmazmı?Neden bu kadar duygusalsınız? Ben hiçbir Akp'elinin bir şehit için ağladığını görmedim ama bir suriyeli,bir Mısırlı Esma ve birAhmet Kaya için ağladığını gördüm. Siz bir profesörsünüz,bu ülkede önder olmanız gerekirken sürekli halka rağmen siyaset ve bilim adamlığı yapıyorsunuz. Bu durumda Halkın gözünden günbe gün düşüyorsunuz.! İnşaAllah,Yüce Rab'bim den tek dileğim şuki,siyaset tarihine gömülerek bir daha isminiz anılmaz olur. Allah,bu ülkenin vede tüm kainatın tek sahibidir.Herkesin kendine göre bir planı "hesabı" var ama sonuçta Allah'ın planı neyse o uygulanır bunuda biliyorsunuz diye düşünüyorum.! Saygılarımla..
  • Mesut SarpMesut Sarp43 dk önce
    Hükümetin yaptıgı düzensiz plansız Suriyeli siyasetini ensar filan gibi dini kavramlarla duygu sömürüsüne alet etmek ve islamla ahenk icinde görmek bence duygu sömürüsünden öte gitmiyor. Dünyada 22 Arap ülkesi varken bu görev Türkiyenin filan olamaz.Sadece bir örnek: Istanbul Fatihte yogun dindar kesim secmen olmasına ragmen ve Suriyelilerden bezdikleri icin AKP adayını secmediler. Bunca dersten sonra Suriyeliler icin timsah gözyaşları dökenlerin sonu ciddi acıklı olacak. Beceriksizliginizi aglamakla örtemezsiniz. Davranın bi an önce vatandaşlık filan vereceginize Suriyelilere dönüş planları yapıp derhal uygulamaya gecin. Yoksa muhalefet partileri Suriyeli rezaletlerini programlarina alıp hükümete duman attıracaklar.
  • Mesut SarpMesut Sarp43 dk önce
    Hükümetin yaptıgı düzensiz plansız Suriyeli siyasetini ensar filan gibi dini kavramlarla duygu sömürüsüne alet etmek ve islamla ahenk icinde görmek bence duygu sömürüsünden öte gitmiyor. Dünyada 22 Arap ülkesi varken bu görev Türkiyenin filan olamaz.Sadece bir örnek: Istanbul Fatihte yogun dindar kesim secmen olmasına ragmen ve Suriyelilerden bezdikleri icin AKP adayını secmediler. Bunca dersten sonra Suriyeliler icin timsah gözyaşları dökenlerin sonu ciddi acıklı olacak. Beceriksizliginizi aglamakla örtemezsiniz. Davranın bi an önce vatandaşlık filan vereceginize Suriyelilere dönüş planları yapıp derhal uygulamaya gecin. Yoksa muhalefet partileri Suriyeli rezaletlerini programlarina alıp hükümete duman attıracaklar.
  • LütfiLütfi44 dk önce
    "Türk diye bir ırk yoktur" diyen adammı bu?

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